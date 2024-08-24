Зеленський надав Сирському військове звання генерала
Головнокомандувачу Збройних Сил України генерал-полковнику Олександру Сирському надано військове звання генерала. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
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Також військові звання надані:
- начальнику Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майору Анатолію Баргилевичу – звання генерал-лейтенанта
- командувачу Об'єднаних сил Збройних Сил України бригадному генералу Андрію Гнатову – генерал-майора
- заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України бригадному генералу Володимиру Горбатюку – генерал-майора
- командувачу Сил логістики Збройних Сил України бригадному генералу Володимиру Карпенку – генерал-майора
- начальнику головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадному генералу Олександру Комаренку – генерал-майора