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Зеленский призвал энергокомпании сделать отключения электричества понятными потребителям

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 23:44
Зеленский призвал энергокомпании сделать отключения электричества понятными потребителям - Фото
Володимир Зеленський, Фото — Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский предостерег власти на местах от ненужного использования электричества и призвал энергокомпании разъяснять людям, "когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район".

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По его словам, поражение объектов энергетики есть в разных областях. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. В частности, в Киеве и десяти областях: Киевская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Сумская, Кировоградская, Харьковская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская. Также возможны отключения в других регионах, отметил Зеленский.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага", – сказал президент.

Он обратил внимание местных властей на необходимость следить, "чтобы не было ненужного использования электричества". "Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения", – отметил президент.

"Также обращаюсь к энергокомпаниям – специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что если кто-то без света по восемь или десять часов, "а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо".

  • 31 октября армия РФ нанесла новый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.

Читайте также: ДТЭК опубликовала "неприятные" графики отключений света для Киева

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика электроэнергия
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