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01.07.2019, 18:32

Зеленский призвал мир отреагировать на обстрел в Водяном

Зеленский призвал мир отреагировать на обстрел в Водяном - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент написал, что обстрел санитарного автомобиля - это "попытка сорвать переговоры о прекращении огня в Донбассе"

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров из США и Европы отреагировать на обстрел санитарного автомобиля в Водяном. Об этом он написал в Facebook

Глава государства заявил ,что обстрел санитарной машины - это "нарушение норм международного гуманитарного права и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс о прекращении огня в Донбассе". 

Он подчеркнул, что "Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права". Президент добавил, что такие действия "никак не приближают нас к миру".

Ранее сегодня во время эвакуации раненого бойца в районе поселка Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Двое военных погибли, еще один ранен.

Сегодня Зеленский улетел в КанадуВ Торонто он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине. 

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Теги: агрессия России, Владимир Зеленский
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