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Зеленский прокомментировал "флаги" боевиков на мосту в Станице

Зеленский прокомментировал "флаги" боевиков на мосту в Станице - Фото
Станица Луганская (Фото: пресс-служба президента)
20.11.2019, 21:11

Президент считает, что в ближайшее время их следует убрать

Президент Владимир Зеленский считает, что так называемые "флаги", которые боевики гибридной армии РФ вывесили на оккупированной части моста в Станице Луганской, должны быть убраны в ближайшее время.Об этом он сказал в ходе визита в указанный населенный пункт в среду, передает Радио Свобода.

Напомним, сегодня открыли новую часть моста в Станице, построенную за счет украинского бюджета. Другую часть сооружения контролируют террористы.

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал президент.

И назвал их снятие следующим заданием. "Думаю, в ближайшее время наше задание, чтобы эти флаги тут убрать. Чтобы все помнили, что мы все украинцы и у нас один флаг", - отметил Зеленский.

  • Мост в Станице Луганской регулярно подвергался обстрелам и окончательно был разрушен в марте 2015 года. В сентябре 2018 года из областного бюджета на ремонт было потрачено почти 20 млн грн

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Владимир Зеленский боевики Донбасс кпвв станица луганская мост
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