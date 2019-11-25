Зеленский прокомментировал исключение Иванисова из Слуги народа

Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении прокомментировал ситуацию, которая сложилась во фракции Слуга народа из-за недавнего скандала с судимостью ее нардепа Романа Иванисова.
"Третий депутат был исключен из партии Слуга народа. Мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, мы действительно партия народная", - заявил он.
По словам Зеленского, в партию "набрали людей из народа" и в случае появления о них копрометирующей информации, будут приниматься соответствующие решения. "К сожалению, будем находить среди людей, потому что это не наши родственники, это не наши друзья. Когда будем находить таких людей - будем исключать", - сказал он.
Позже замглавы фракции СН Евгения Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина уточнила, что Иванисов был исключен из фракции и партии. По ее словам, об исключении из фракции объявит спикер Верховной Рады на ближайшем пленарном заседании.
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