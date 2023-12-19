Зеленский: Провала с помощью от союзников не ожидаю, отдельные задержки преодолимы

Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)

Значительного провала с помощью Украине от союзников не предвидится, если где-то возникнет дефицит финансирования, его удастся закрыть из альтернативных источников. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.

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Отвечая на вопрос журналиста Kyodo о возможных последствиях задержек с предоставлением союзниками помощи Украине, Зеленский подчеркнул, что он не видит пока оснований для пересмотра планов, которые могут зависеть от такой помощи.

По его словам, если где-то появится финансовый пробел, его всегда можно будет оперативно закрыть из альтернативного источника.

Зеленский уверен, что решение о выделении 50 млрд евро от Евросоюза будет принято "в ближайшее время".

"Даже если в программе помощи будет 50 млрд минус один, найдутся альтернативные инструменты, чтобы мы получили эти 50 млрд", – сказал президент.

О помощи от США Зеленский сказал, что обсуждается "очень существенная сумма", причем, отметил он, партнеры точно знают, на что именно она нужна.

"Они знают, на что эта сумма повлияет, они знают, на что повлияет перенесение тех или иных дат, и понимают, что наша настойчивость – она не искусственная, что она нужна для стойкости нашей обороны и нашей экономики", – подчеркнул он.

На вопрос того же журналиста о том, как повлияло невыполнение планов по количеству поставок снарядов партнерами, Зеленский ответил, что гораздо большее влияние на военную операцию 2023 года имело "незакрытие неба".

"Мы не контролируем небо. У нас нет достаточного числа соответствующих боеприпасов... Это не говорит про то, что мы не найдем выход, или что мы его уже не нашли, но нам так или иначе нужна поддержка, потому что некоторых видов боеприпасов у нас просто нет. Но мы работаем над этим", – сказал президент.

Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что саммит Евросоюза, на котором должны еще раз рассмотреть выделение 50 млрд евро для Украины, состоится 1 февраля.

По данным Politico, Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

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