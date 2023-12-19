Зеленський: Провалу із допомогою від союзників не чекаю, окремі затримки переборні

Якщо десь виникне дефіцит фінансування допомоги союзників, його вдасться закрити з альтернативних джерел, сказав президент

Володимир Зеленський (Фото - скриншот з відео)

Значного провалу із допомогою Україні від союзників не передбачається, якщо десь виникне дефіцит фінансування, його вдасться закрити з альтернативних джерел. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року для українських та закордонних медіа.

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Відповідаючи на запитання журналіста Kyodo про можливі наслідки затримок з наданням союзниками допомоги Україні, Зеленський наголосив, що він не бачить поки що підстав для перегляду планів, які можуть залежати від такої допомоги.

За його словами, якщо десь з'явиться фінансова прогалина "у мільярд", його завжди можна буде оперативно закрити з альтернативного джерела.

Зеленський упевнений, що рішення про виділення 50 млрд євро від Євросоюзу буде ухвалено "найближчим часом".

"Навіть якщо в програмі допомоги буде 50 млрд мінус один, знайдуться альтернативні інструменти, щоб ми отримали ці 50 млрд", – сказав президент.

Про допомогу від США Зеленський сказав, що обговорюється "дуже суттєва сума", причому, зазначив він, партнери достеменно знають, на що саме вона потрібна.

"Вони знають, на що ця сума вплине, вони знають, на що вплине перенесення тих чи інших дат, і розуміють, що наша наполегливість – вона не штучна, що вона потрібна для стійкості нашої оборони та нашої економіки", – наголосив він.

На запитання того ж журналіста про те, як вплинуло невиконання планів щодо кількості постачань снарядів партнерами, Зеленський відповів, що значно більший вплив на військову операцію 2023 року мало "незакриття неба".

"Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідних боєприпасів... Це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід або що ми його вже не знайшли, але нам так чи інакше потрібна підтримка, тому що деяких видів боєприпасів у нас просто немає. Але ми працюємо над цим", – сказав президент.

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що саміт Євросоюзу, на якому мають ще раз розглянути виділення 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.

За даними Politico, Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

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