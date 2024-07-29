Зеленский провел совещание в Харьковской области. Основное внимание – отопительный сезон

Президент заслушал доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора и преодолении энергодефицита

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, где провел совещание по безопасности и энергетической ситуации. Об этом он сообщил в Telegram.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

На совещании присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Зеленский подчеркнул, что основное внимание было уделено подготовке Харькова и области к отопительному периоду.

Он заслушал доклады об оперативной ситуации, защите объектов энергетического сектора, преодолении энергодефицита и обеспечении теплом и электричеством в осенне-зимний период.

"Благодарю всех, кто защищает нашу Харьковщину, всю нашу страну и людей", – добавил президент.

29 июля Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в районе Волчанска и поздравил воинов ССО с профессиональным днем.

Новость дополняется...