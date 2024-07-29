Зеленський провів нараду у Харківській області. Основна увага – опалювальний сезон

Президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору та подолання енергодефіциту

Фото: Telegram Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський відвідав Харківську область, де провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації. Про це він повідомив у Telegram.

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На нараді були присутні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Зеленський наголосив, що основна увага була зосереджена на підготовці Харкова та області до опалювального періоду.

Фото: Telegram Андрія Єрмака

Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період.

Фото: Telegram Андрія Єрмака

29 липня Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у районі Вовчанська та привітав воїнів ССО із професійним днем.

Внаслідок російських обстрілів у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура.

Харківська ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, була виведена з ладу 22 березня внаслідок російської масованої атаки на українську енергосистему. ТЕЦ – не єдине джерело теплової енергії в місті. Її частка в постачанні тепла місту становить близько 30%. Інші потреби закриває КП "Харківські теплові мережі", і ще приблизно 3% припадає на локальні промислові котельні.

12 липня у Харкові на одному з енергооб’єктів встановили чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.

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