Зеленский побеседовал с преемником Грибаускайте

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом последний написал в Twitter.

Литовский лидер сообщил, что поздравил Зеленского с победой на выборах, пожелав "сил для ответственной работы на благо своего народа и страны".

"Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - резюмировал Науседа.

26 мая 2019 года Гитанас Науседа победил на президентских выборах в Литве. 12 июля Науседа вступил в должность главы государства, сменив на ней Далю Грибаускайте.

Ранее Зеленского поздравили в МИД Канады, а в Министерстве иностранных дел Польши рассказали, чего ожидают после прошедших парламентских выборов в Украине.

В Евросоюзе также рассказали об ожиданиях от новой Рады.