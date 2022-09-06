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Зеленский провел заседание Ставки: доложили об уничтожении штабов россиян и 50 000+ убитых

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 18:22
Зеленский провел заседание Ставки: доложили об уничтожении штабов россиян и 50 000+ убитых - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого главе государства доложили об активной контрбатарейной борьбе на некоторых направлениях и успешном уничтожении баз и штабов российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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На заседании Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта.

"В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника", – сказано в сообщении ОП.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что потери живой силы оккупантов достигли более 50 000 человек, и подчеркнул, что отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение своих граждан.

  • За прошлую неделю Зеленский провел три заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ставка верховный главнокомандующий
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