Зеленский: Путин не выдержит и 10 лет, с Украиной не может произойти то, что с Сирией

Украину не постигнет судьба Сирии, потому что российский диктатор Владимир Путин не проживет ни 30 лет, ни даже 10. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

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Журналист напомнил о прокси-войне, которую РФ почти 30 лет ведет в Сирии, и спросил, может ли, по мнению Зеленского, так произойти и с Украиной.

"Не может. Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. И, хотя там страшные страдания в разрушения, это другая война <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет – это абсолютно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что против Украины воюет вся армия РФ, и ее костяк уже был уничтожен украинскими воинами.

Также Зеленский назвал ошибкой мира, что не было такого единения вокруг сирийской трагедии, как вокруг российско-украинской войны.

25 июня Россия нанесла авиаудары по рынку в сирийском Идлибе и окрестности города Джиср-аш-Шугур, убиты по меньшей мере 11 человек, около 30 получили ранения. За 2023 год это была первая российская атака в Сирии с человеческими жертвами.

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