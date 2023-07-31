Зеленський: Путін не витримає і 10 років, з Україною не може статись те, що з Сирією

Україну не спіткає доля Сирії, тому що російський диктатор Володимир Путін не проживе ані 30 років, ані навіть 10. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

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Журналіст нагадав про проксі-війну, яку РФ майже 30 років веде в Сирії, та запитав, чи може, на думку Зеленського, так статись і з Україною.

"Не може. Путін не проживе стільки років. В тому темпі, в якому він воює з нами, він не воював в Сирії. І, хоча там страшні страждання у руйнації, це інша війна <…> Він не витримає. 30 років його не буде, він помре – це абсолютно зрозуміло. Але і 10 років він не витримає. Він не та вже фігура", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що проти України наразі воює вся армія РФ, і її кістяк вже було знищено українськими воїнами.

Також Зеленський назвав помилкою світу те, що не було такого єднання навколо сирійської трагедії, як навколо російсько-української війни.

25 червня Росія завдала авіаударів по ринку в сирійському Ідлібі та околиці міста Джиср-аш-Шугур, убито щонайменше 11 осіб, близько 30 отримали поранення. За 2023 рік це була перша російська атака в Сирії з людськими жертвами.

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