Україна стає сильнішою, і війна, що розв'язана Росією, крок за кроком повертається на територію самої Росії. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Президент заявив, що "російська агресія зазнала банкрутства на полі бою".

Він зазначив, що "сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два".

"Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес", – сказав він.

Але водночас українцям потрібно усвідомлювати, що наступної зими, як і торік, "російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах", – нагадав Зеленський.

У центрі Москви близько 4 години ранку 30 липня пролунали вибухи. Влада РФ заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Представник командування ЗС України Юрій Ігнат не підтвердив, але не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

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