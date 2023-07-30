RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна повертає розпочату Росією війну на територію самої Росії – Зеленський видео

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 20:28
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

Україна стає сильнішою, і війна, що розв'язана Росією, крок за кроком повертається на територію самої Росії. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент заявив, що "російська агресія зазнала банкрутства на полі бою".

Він зазначив, що "сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два".

"Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес", – сказав він.

Але водночас українцям потрібно усвідомлювати, що наступної зими, як і торік, "російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об’єктах", – нагадав Зеленський.

  • У центрі Москви близько 4 години ранку 30 липня пролунали вибухи. Влада РФ заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили в хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Представник командування ЗС України Юрій Ігнат не підтвердив, але не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву.

Дивіться також: Показані далекобійні безпілотники-камікадзе України, що літають "задом наперед" – фото

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавідеозвернення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 