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Украина возвращает начатую Россией войну на территорию самой России – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 20:28
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Украина становится сильнее, и развязанная Россией война шаг за шагом возвращается на территорию самой России. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что "российская агрессия обанкротилась на поле боя".

Он отметил, что "сегодня уже 522-й день, как идет так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две".

"Украина становится сильнее. Постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и справедливый процесс", – сказал он.

Но при этом украинцам нужно осознавать, что следующей зимой, как и в прошлом году, "российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам", – напомнил Зеленский.

  • В центре Москвы около 4 часов утра 30 июля раздались взрывы. Власти РФ заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. 
  • Представитель командования ВС Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. 

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвойнавидеообращение
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