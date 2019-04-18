Зеленский рассказал об отношениях с Аваковым

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о каких-либо политических союзах. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, готов ли он сформировать политический союз с главой МВД Арсеном Аваковым.

"Смотрите, мне пока рано говорить о каких-либо политических союзах. Правда. Сейчас, я считаю, что, честно говоря, полиция и охранная фирма – вот это те две структуры, которые реально контролируют безопасность моей семьи. И я им очень благодарен. И это сейчас не смешно, не шутки, не домыслы. Вы сами видели все эти истории со Службой безопасности. Я понимаю, что в Службе безопасности полно супер-специалистов, полно нормальных людей. Но есть разные люди, как везде", - отметил Зеленский.

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По его словам, он иногда общается с Аваковым. Отвечая на вопрос, как часто, Зеленский сказал: "Ну, честно, до последних трех-четырех недель фактически не общался. Пару раз в жизни. Тема моего очень серьезного общения связана с безопасностью. К сожалению, не только моей, но и с безопасностью моей семьи".

Зеленский уточнил, что ему поступают угрозы.

17 апреля Аваков позвал представителей штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на встречу для обсуждения путей обеспечения порядка во время дебатов на НСК Олимпийский. Дебаты состоятся в пятницу, 19 апреля. Второй тур выборов- 21 апреля.