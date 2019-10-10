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Зеленский рассказал, зачем Ермак встречался с Джулиани в Мадриде

Зеленский рассказал, зачем Ермак встречался с Джулиани в Мадриде - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
10.10.2019, 16:31

Сам адвокат Трампа утверждал, что передал Ермаку обеспокоенность Белого дома по поводу назначения Богдана

Президент Владимир Зеленский заявил, что его помощник Андрей Ермак встречался с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в Мадриде, чтобы сообщить о готовности новой власти к диалогу с Соединенными Штатами.

У президента спросили, с какой целью Ермак встречался с Джулиани.

"Джулиани писал, что прилетает в Киев и ни с кем из представителей власти он не смог встретиться. У него есть отношения с президентом США Дональдом Трампом, и он доложил президенту, что власть Украины не хочет идти на какой-либо контакт с США. Это неправда, потому что мы хотим мощных отношений, поэтому Ермак встретился с ним, чтобы сказать: мы готовы встречаться, но на официальном уровне, президент должен встречаться с президентом", - сказал Зеленский.

Согласно опубликованным самим Джулиани переговорам, его встречу с Ермаком в Мадриде организовал Курт Волкер.

По информации BuzzFeed, Джулиани заявил, что на встрече с Ермаком передал тому "обеспокоенность" администрации США тем, что Андрей Богдан занимает такую должность при президенте Украины (глава Офиса президента, - ред.) и может "негативно" влиять на того.

"Я сказал: "Вы знаете, у вас рядом такой парень, который не принесет добра вам и вашей стране. <...> Я просто дал ему совет", - сказал личный юрист Трампа о беседе с Ермаком.

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