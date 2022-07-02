Зеленский: Россия должна проиграть не только на поле боя, но и концептуально

Россия в своей войне против Украины должна проиграть не только на поле боя, но и концептуально — каждый россиянин должен запомнить, что Украину невозможно сломить. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Война продолжается, но уже сейчас надо делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально — чтобы каждый в России запомнил, что Украину не сломить ничем, никем и даже жестокой войной", – сказал президент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что продвижение России на Донбассе не будет иметь стратегического значения. С точки зрения целей войны она уже проиграла.

Вадим Ребрина

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