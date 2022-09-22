Зеленский: Россия хочет зимой подготовить новое наступление, нам не нужна отложенная война

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят переждать зиму на оккупированных территориях и наступать снова. Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

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По его словам, РФ боится настоящих переговоров и не собирается выполнять какие-либо международные обязательства.

"Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда Россия говорит о переговорах, она хочет только затормозить свое отступление, перезимовав на временно оккупированной территории Украины, и подготовить силы для попытки нового наступления.

"Для новых Буч, новых Изюмов. Или хотя бы обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома. Мы не можем согласиться на отложенную войну. Ибо она будет еще горячее, чем сейчас", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужны оружие, техника, снаряды и дальнобойные наступательные вооружения в том количестве, чтобы освободить оккупированные территории. Также он сказал, что стране необходимы системы противовоздушной обороны и финансовая поддержка.

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Дмитро Гриниченко

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