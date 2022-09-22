Зеленский: Россия хочет зимой подготовить новое наступление, нам не нужна отложенная война
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят переждать зиму на оккупированных территориях и наступать снова. Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, РФ боится настоящих переговоров и не собирается выполнять какие-либо международные обязательства.
"Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов", — сказал Зеленский.
Он отметил, что когда Россия говорит о переговорах, она хочет только затормозить свое отступление, перезимовав на временно оккупированной территории Украины, и подготовить силы для попытки нового наступления.
"Для новых Буч, новых Изюмов. Или хотя бы обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома. Мы не можем согласиться на отложенную войну. Ибо она будет еще горячее, чем сейчас", — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что Украине нужны оружие, техника, снаряды и дальнобойные наступательные вооружения в том количестве, чтобы освободить оккупированные территории. Также он сказал, что стране необходимы системы противовоздушной обороны и финансовая поддержка.
- Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о "частичной" мобилизации в России. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
Читайте также: "Для нас это война за жизнь". Полный текст речи Зеленского на Генассамблее ООН
Комментарии