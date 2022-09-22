UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Россия хочет зимой подготовить новое наступление, нам не нужна отложенная война

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 08:22
Зеленский: Россия хочет зимой подготовить новое наступление, нам не нужна отложенная война - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят переждать зиму на оккупированных территориях и наступать снова. Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, РФ боится настоящих переговоров и не собирается выполнять какие-либо международные обязательства.

"Врет всем, как это типично для агрессоров. Для террористов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что когда Россия говорит о переговорах, она хочет только затормозить свое отступление, перезимовав на временно оккупированной территории Украины, и подготовить силы для попытки нового наступления. 

"Для новых Буч, новых Изюмов. Или хотя бы обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома.  Мы не можем согласиться на отложенную войну. Ибо она будет еще горячее, чем сейчас", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужны оружие, техника, снаряды и дальнобойные наступательные вооружения в том количестве, чтобы освободить оккупированные территории. Также он сказал, что стране необходимы системы противовоздушной обороны и финансовая поддержка. 

Читайте также: "Для нас это война за жизнь". Полный текст речи Зеленского на Генассамблее ООН 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия ООН Украина война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 