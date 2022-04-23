Зеленский: Россияне должны понять, что они и их власть, которую они выбрали, – виновны

Президент Владимир Зеленский сказал, что граждане страны-агрессора России должны осознать свою вину за войну против Украины, перестать слушать государственную пропаганду и выйти из "компьютерной игры "Жизнь в российской федерации", вернувшись в реальность, в цивилизованный мир. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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"Любой человек, который хочет знать правду, найдет ее", – сказал президент.

Нельзя хотеть знать правду и при этом смотреть "с широко раскрытыми глазами" российскую пропаганду по телевидению, а потом выходить на улицу и закрывать глаза, отметил он.

"С нашей стороны мы должны идти на встречу друг другу. И есть в российском обществе такие люди. И их должно становиться все больше и больше. И они, если хотят узнать, должны принять правду. А она есть. Они знают, что на улицах их городов никого не убивают, они это видят. Они должны это воспринять. Воспринять, что они виновны, их власть. Они выбирали эту власть. Нельзя сказать: я не при чем. Можно сказать, что наше государство виновно. Можно сказать, что я не могу ничего сделать, кроме этих слов, я чувствую себя гражданином россии, я чувствую, что мы должны нести за это ответственность. И это очень много. Это и есть смелость, не обращая внимания на то, что там тебе бросают в спину — слова или камни. Не надо этого бояться", – сказал Зеленский.

Он сравнил жизнь в россии с виртуальной реальностью.

"Когда их люди захотят знать правду, а значит просто выйти из этой компьютерной игры "Жизнь в российской федерации", это виртуальная реальность, выйти, просто выйти, снять эти 3D-очки трех цветов, вернуться в реальность, в цивилизованный мир – он прекрасен... Не обязательно быть лидером в ядерном оружии. Можно быть лидером среди стран, в которых больше всего айтишников. Не обязательно запустить ракету вместо того, чтобы не дать зарплату учителям. Можно работать и найти лекарства от рака", – подчеркнул президент.

Вадим Ребрина

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