Зеленский: Российская армия не умеет воевать, мы сможем нажать и выгнать оккупантов

Российская армия не умеет воевать, а общего потенциала Украины и стран G7 достаточно, чтобы победить Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении 27 июня.

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По его словам, обращаясь к лидерам стран Большой семерки он заявил, что все операции Украины по освобождению своих территорий показывают, что оккупанты "сыпятся, когда на них есть чем давить".

"Противостоять они не умеют. Их хватает только на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке, только на тотальное бездумное уничтожение всего живого, как в Мариуполе. Поэтому война может не затягиваться, если все вместе сможем нажать и оттеснить оккупантов с нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет сохранено", — сказал Зеленский.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 10 человек, еще 40 получили ранения.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области. Читайте также: Зеленский об угрозе из Приднестровья: Это будет пощечина, но мы ответим ударом

Дмитрий Гриниченко

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