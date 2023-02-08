Зеленский с Сунаком обсудили оборонное сотрудничество и реализацию формулы мира

Зеленский и Сунак обсудили оборонное сотрудничество, реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины и ряд других тем

Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: EPA)

В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество и реализацию формулы мира. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, Зеленский и Сунак обсудили оборонное сотрудничество, реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Великобритании, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению Украины, а также ряд других перспективных проектов.

Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и беларуских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Президент проинформировал премьер-министра Великобритании о ситуации на фронте и ключевых потребностях Вооруженных Сил в вооружении и военной технике.

Сегодня, 8 февраля, Зеленский улетел в Великобританию. Он встретится с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

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