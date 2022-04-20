Зеленский считает, что ЕС и США убедят Германию согласиться на нефтяное эмбарго против РФ

Президент Владимир Зеленский убежден, что благодаря давлению Евросоюза и США Германия согласится на введение нефтяного эмбарго против России. Об этом он заявил на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

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Немецкий корреспондент сказал, что в ЕС нет единства относительно ужесточения санкций против РФ, в частности, что Германия выступает против немедленного нефтяного и газового эмбарго, и спросил, как президент оценивает роль Германии.

"Германия не готова к эмбарго на газ и нефть. Я не понял, в чем вопрос? Их подготовить как-то?" – спросил Зеленский. "Плохо отношусь, плохо", – добавил президент.

Вместе с тем, он высказал мнение, что ЕС примет решение об эмбарго.

"Мне кажется, что все равно страны ЕС благодаря своему единству, в том числе из-за того, что случилось в Украине, мне кажется, что они готовы к введению эмбарго на нефть..." – сказал президент.

"Думаю, что к эмбарго на нефть благодаря давлению Евросоюза и поддержке США все-таки Германия это сделает", – добавил Зеленский.

При этом он отметил, что чем чаще немецкое общество будет "задавать эти вопросы" власти ФРГ, то "тем сложнее будет России".

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.

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Вадим Ребрина

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