Зеленский считает, что ЕС и США убедят Германию согласиться на нефтяное эмбарго против РФ
Президент Владимир Зеленский убежден, что благодаря давлению Евросоюза и США Германия согласится на введение нефтяного эмбарго против России. Об этом он заявил на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.
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Немецкий корреспондент сказал, что в ЕС нет единства относительно ужесточения санкций против РФ, в частности, что Германия выступает против немедленного нефтяного и газового эмбарго, и спросил, как президент оценивает роль Германии.
"Германия не готова к эмбарго на газ и нефть. Я не понял, в чем вопрос? Их подготовить как-то?" – спросил Зеленский. "Плохо отношусь, плохо", – добавил президент.
Вместе с тем, он высказал мнение, что ЕС примет решение об эмбарго.
"Мне кажется, что все равно страны ЕС благодаря своему единству, в том числе из-за того, что случилось в Украине, мне кажется, что они готовы к введению эмбарго на нефть..." – сказал президент.
"Думаю, что к эмбарго на нефть благодаря давлению Евросоюза и поддержке США все-таки Германия это сделает", – добавил Зеленский.
При этом он отметил, что чем чаще немецкое общество будет "задавать эти вопросы" власти ФРГ, то "тем сложнее будет России".
- 13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что прекращение поставок российского газа прямо сейчас "невозможно". По его словам, против этого, кроме Австрии, выступают также Германия, Венгрия и Болгария.
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