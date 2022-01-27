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Зеленский сегодня поговорит с Байденом

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 17:14
Зеленский сегодня поговорит с Байденом - Фото
Зеленский и Байден (Фото - ЕРА)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор. Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.

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Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.

  • 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. 
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". В то же время он отметил, что "ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".



Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский джо байден
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