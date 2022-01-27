Зеленский сегодня поговорит с Байденом
27.01.2022, 17:14
Зеленский и Байден (Фото - ЕРА)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор. Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.
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Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.
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