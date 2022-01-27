Зеленский сегодня поговорит с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор. Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.

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Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". В то же время он отметил, что "ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".







Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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