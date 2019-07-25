Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Малайзией

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах между Украиной и Малайзией относительно подготовки проекта договора между странами о передаче осужденных лиц. Об этом говорится в указе главы государства N554/2019 от 24 июля.

Главой делегации назначен чрезвычайный и полномочный посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло. Ему разрешено вносить в случае необходимости изменения в состав делегации, привлекая к ее работе членов Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах.

Вопросы финансового обеспечения проведения переговоров возложены на Кабинет Ммнистров Украины.

В ноябре прошлого года гражданка Украины Клавдия Лопаткина получила в Малайзии пожизненный тюремный срок за перевозку наркотиков.