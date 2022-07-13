Зеленский сменил главу Черновицкой облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В сообщении о назначении говорится, что в условиях военного положения приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам и тому подобное.

Справка ОП. Руслан Запаранюк родился в 1974 году в селе Нижние Становцы Черновицкой области. В 1997 году окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту"). Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

9 июля Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной госадминистрации.

Вадим Ребрина

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