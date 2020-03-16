Зеленский собирает фракцию Слуга народа на Банковой: что обсудят - источник

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский собирает заседание фракции Слуга народа в Офисе президента. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве СН.

По его словам, заседание фракции на Банковой начнется в 19:30. "Будем обсуждать ситуацию с коронавирусом", - отметил собеседник.

Также на встрече с президентом планируется поднять вопрос работы парламента на текущей неделе. "Нам надо голосовать за рынок земли. Поэтому будем обсуждать календарный план", - добавил один из руководителей СН.

Кроме того, на фракции могут поднять вопрос создания консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Сегодня стало известно, что до 3 апреля Рада перейдет в режим работы в комитетах, но проведет внеочередное заседание для принятия закона о борьбе с коронавирусом.

Также сегодня Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом.

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