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Зеленский собирает фракцию Слуга народа на Банковой: что обсудят - источник

Зеленский собирает фракцию Слуга народа на Банковой: что обсудят - источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.03.2020, 17:46

Президент Владимир Зеленский собирает сегодня заседание фракции Слуга народа, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и голосование за рынок земли

Президент Владимир Зеленский собирает заседание фракции Слуга народа в Офисе президента. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве СН.

По его словам, заседание фракции на Банковой начнется в 19:30. "Будем обсуждать ситуацию с коронавирусом", - отметил собеседник.

Также на встрече с президентом планируется поднять вопрос работы парламента на текущей неделе. "Нам надо голосовать за рынок земли. Поэтому будем обсуждать календарный план", - добавил один из руководителей СН.

Кроме того, на фракции могут поднять вопрос создания консультативного совета с представителями ОРДЛО.

  • Сегодня стало известно, что до 3 апреля Рада перейдет в режим работы в комитетах, но проведет внеочередное заседание для принятия закона о борьбе с коронавирусом.
  • Также сегодня Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом.

Читайте также: Зеленский: Метро надо закрыть, церкви и автобусы - ограничить

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Слуга народа Владимир Зеленский ордло рынок земли коронавирус COVID-19
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