Зеленский собирает фракцию Слуга народа на Банковой: что обсудят - источник

Президент Владимир Зеленский собирает заседание фракции Слуга народа в Офисе президента. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве СН.
По его словам, заседание фракции на Банковой начнется в 19:30. "Будем обсуждать ситуацию с коронавирусом", - отметил собеседник.
Также на встрече с президентом планируется поднять вопрос работы парламента на текущей неделе. "Нам надо голосовать за рынок земли. Поэтому будем обсуждать календарный план", - добавил один из руководителей СН.
Кроме того, на фракции могут поднять вопрос создания консультативного совета с представителями ОРДЛО.
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