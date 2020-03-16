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Коронавирус. Рада проведет внеочередное заседание и изменит график работы

Коронавирус. Рада проведет внеочередное заседание и изменит график работы - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
16.03.2020, 12:03

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что Рада не закрывается, а до 3 апреля переходит в режим работы в комитетах

Верховная Рада изменит график работы и проведет внеочередное заседание 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине. Об этом сегодня заявил спикер ВР Дмитрий Разумков на согласительном совете.

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"Думаю, что в ближайшее время нам необходимо будет провести внеочередное заседание ВР, где рассмотреть вопрос законопроекта, который будет в ближайшее время предложен к рассмотрению. Он связан с вопросами, которые прямо помогают различным ветвям власти в вопросе борьбы с коронавирусом", - отметил Разумков.

По словам Разумкова, будет предложено изменить график работы парламента.

"Верховная Рада не закрывается. Верховная Рада продолжает работать. Но мы меняем последовательность пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", - добавил Разумков.

Сегодня в Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Украине зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

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Арина Толина
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верховная рада Дмитрий Разумков внеочередное заседание коронавирус COVID-19
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