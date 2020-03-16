Зеленский создал координационный совет для борьбы с коронавирусом: состав

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 создан указом президента Владимира Зеленского. Текст указа размещен на официальном сайте президента.

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Совет создается как консультативный орган при президенте. Его основным заданием будет мониторинг ситуации и наработка предложений по эффективным мерам по противодействию распространению COVID-19 в Украине.

Совет будет иметь право получать информацию, документы и материалы от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий и учреждений.

Также совет сможет запрашивать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, центральных и местных органов власти, руководителей госпредприятий и организаций по вопросам, находящимся в их компетенции.

Главой совета будет Зеленский, в его составе:

- министр внутренних дел Арсен Аваков;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко;

- министр здравоохранения Илья Емец;

- руководитель ОП Андрей Ермак;

- министр инфраструктуры Владислав Криклий;

- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

- главный санитарный врач Виктор Ляшко;

- министр обороны Андрей Таран;

- замглавы ОП Кирилл Тимошенко, секретарь координационного совета;



- начальник Генштаба Руслан Хомчак;

- первый помощник президента Сергей Шефир;

- премьер-министр Денис Шмыгаль.

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