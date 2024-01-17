Зеленский собрал Ставку: был стратегический уровень обсуждений – действия Украины в 2024-м
Президент Владимир Зеленский собрал 17 января очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждалась стратегия Сил обороны на 2024 год. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.
Он отметил, что на Ставке обсуждались вопросы оперативного уровня – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие разных направлений: востока, юга, а также севера – о противодействии диверсионным группам и укреплении границы.
"Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, у кого есть перспектива. И эта фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", – заявил Зеленский.
Он также сообщил, что провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым: "Готовим больше силы для нашего государства".
Также было совещание с правоохранителями. В частности, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии коллаборантам и уничтожении логистики врага.
- 10 января в ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, заявили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".
- 11 января Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.
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