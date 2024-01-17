Зеленский собрал Ставку: был стратегический уровень обсуждений – действия Украины в 2024-м

На очередном заседании Ставки обсуждалась как текущая ситуация на фронте, так и стратегия на 2024 год, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский собрал 17 января очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждалась стратегия Сил обороны на 2024 год. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что на Ставке обсуждались вопросы оперативного уровня – ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие разных направлений: востока, юга, а также севера – о противодействии диверсионным группам и укреплении границы.

"Был и стратегический уровень обсуждения – наши действия в этом году. И не только оборонные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе. Чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага. Чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, у кого есть перспектива. И эта фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее", – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым: "Готовим больше силы для нашего государства".

Также было совещание с правоохранителями. В частности, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии коллаборантам и уничтожении логистики врага.

10 января в ГУР, комментируя ожидания от войны в 2024 году, заявили, что "просто сидеть в обороне – путь в никуда".

11 января Зеленский не стал раскрывать планы и цели Украины на поле боя в 2024-м, но подчеркнул, что нужно не сдать территории и не допустить замораживания войны.

Читайте также: Зеленский: Выдержать 2024-й – это не сдать наши земли и не дать кому-либо заморозить войну