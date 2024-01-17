Зеленський зібрав Ставку: був стратегічний рівень обговорень – дії України в 2024-му
Президент Володимир Зеленський зібрав 17 січня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорювалась стратегія Сил оборони на 2024 рік. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що на Ставці обговорювались питання оперативного рівня – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі різних напрямків: сходу, півдня, а також півночі – щодо протидії диверсійним групам і укріплення кордону.
"Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", – заявив Зеленський.
Він також повідомив, що провів окрему нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим: "Готуємо більше сили для нашої держави".
Також була нарада з правоохоронцями. Зокрема, голова Служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію колаборантам і знищення логістики ворога.
- 10 січня в ГУР, коментуючи очікування від війни у 2024 році, заявили, що "просто сидіти в обороні – шлях у нікуди".
- 11 січня Зеленський не став розкривати планів і цілей України на полі бою у 2024-му, але наголосив, що треба не здати території та не допустити заморожування війни.
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