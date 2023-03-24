Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганской области
24.03.2023, 21:59
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский своим указом создал три военные администрации в Луганской области. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
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В частности, согласно указу, созданы:
- Горская городская военная администрация Северодонецкого района;
– Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района;
– Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района.
Они созданы на базе военно-гражданских администраций.
Все три населенных пункта находятся под временной оккупацией россиян.
- Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские оккупанты хотят мобилизовать все мужское население. Они обещают мужчинам передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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