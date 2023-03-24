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Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 21:59
Зеленский создал военные администрации в трех оккупированных городах Луганской области - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский своим указом создал три военные администрации в Луганской области. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

В частности, согласно указу, созданы:

- Горская городская военная администрация Северодонецкого района;
– Попаснянская городская военная администрация Северодонецкого района;
– Северодонецкая городская военная администрация Северодонецкого района.

Они созданы на базе военно-гражданских администраций.

Все три населенных пункта находятся под временной оккупацией россиян.

  • Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские оккупанты хотят мобилизовать все мужское население. Они обещают мужчинам передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Луганск
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