В Луганской области оккупанты собираются мобилизовать все мужское население – Маляр

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские оккупанты хотят мобилизовать все мужское население. Они обещают мужчинам передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

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В частности в Старобельске, Счастье, Новоайдаре, Нижнетеплом, Новопскове Луганской области объявлен очередной этап масштабной военной подготовки российских оккупационных войск с проведением в весенне-летний период мобилизационных учений (тренировок).

К участию в указанных мобилизационных мероприятиях российскими оккупантами предполагается призвать все местное мужское население призывного возраста (прежде всего получивших гражданство РФ и так называемой ЛНР), сообщила Маляр.

При этом оккупанты для мотивирования потенциальных призывников к службе в российских оккупационных войсках обещают передавать им принудительно отчужденное жилье граждан Украины, вынужденно покинувших временно оккупированную территорию.

"В свою очередь, мужчины, осознавая перспективу попасть на фронт после прохождения военной подготовки, увольняются с работы и меняют место жительства", – написала замминистра.

По данным британской разведки, Россия терпит тяжелые потери, но они не касаются элиты, Москвы и Санкт-Петербурга.

Россия хочет мобилизовать несовершеннолетних на войну против Украины, предупреждает Центр нацсопротивления.

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Вадим Ребрина

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