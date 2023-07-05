Зеленский создал военные администрации в Запорожье, большинство – в оккупации: карты

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Большинство населенных пунктов в указе находятся на территории, временно оккупированной российскими захватчиками.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что во исполнение Закона "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать 10 военных администраций в громадах Запорожской области.

В список вошли громады населенных пунктов:

→ Большая Белозерка;

→ Веселое;

→ Гуляйполе;

→ Константиновка;

→ Малиновка;

→ Мирное;

→ Новоуспеновка;

→ Александровка;

→ Федоровка;

→ Акимовка.

Восемь из этих населенных пунктов находятся во временной оккупации: Большая Белозерка, Веселое, Константиновка, Мирное, Новоуспеновка, Александровка, Федоровка, Акимовка.

Расстояние от контролируемых Украиной территорий до Федоровки (ближайший из этих населенных пунктов по суше) составляет около 13 км.

Сегодня командующий Таврическим направлением сообщил, что у Сил обороны есть успехи на юге, и они системно выбивают врага с позиций.

Читайте также: Взрывы в оккупированной Макеевке. Россияне пишут о пожаре на нефтебазе – видео, фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.