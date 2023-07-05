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Зеленский создал военные администрации в Запорожье, большинство – в оккупации: карты

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 23:20
Зеленский создал военные администрации в Запорожье, большинство – в оккупации: карты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Большинство населенных пунктов в указе находятся на  территории, временно оккупированной российскими захватчиками.

Отмечается, что во исполнение Закона "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать 10 военных администраций в громадах Запорожской области.

В список вошли громады населенных пунктов:

→ Большая Белозерка;

→ Веселое;

→ Гуляйполе;

→ Константиновка;

→ Малиновка;

→ Мирное;

→ Новоуспеновка;

→ Александровка;

→ Федоровка;

→ Акимовка.

Восемь из этих населенных пунктов находятся во временной оккупации: Большая Белозерка, Веселое, Константиновка, Мирное, Новоуспеновка, Александровка, Федоровка, Акимовка.

Расстояние от контролируемых Украиной территорий до Федоровки (ближайший из этих населенных пунктов по суше) составляет около 13 км.

Федорівка на мапі deepstate

Якимівка, Веселе, Мирне на мапі deepstate

Новоуспенівка на мапі deepstate

Костянтинівка на мапі deepstate

Велика Білорзерка на мапі deepstate

Олександрівка на мапі deepstate

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойназапорожская областьоккупация
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