Зеленский создал военные администрации в Запорожье, большинство – в оккупации: карты
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Большинство населенных пунктов в указе находятся на территории, временно оккупированной российскими захватчиками.
Отмечается, что во исполнение Закона "О правовом режиме военного положения" президент постановил создать 10 военных администраций в громадах Запорожской области.
В список вошли громады населенных пунктов:
→ Большая Белозерка;
→ Веселое;
→ Гуляйполе;
→ Константиновка;
→ Малиновка;
→ Мирное;
→ Новоуспеновка;
→ Александровка;
→ Федоровка;
→ Акимовка.
Восемь из этих населенных пунктов находятся во временной оккупации: Большая Белозерка, Веселое, Константиновка, Мирное, Новоуспеновка, Александровка, Федоровка, Акимовка.
Расстояние от контролируемых Украиной территорий до Федоровки (ближайший из этих населенных пунктов по суше) составляет около 13 км.
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