Зеленський створив військові адміністрації на Запоріжжі, більшість – в окупації: мапи
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області. Більшість з населених пунктів в указі розташовані на території, тимчасово окупованій російськими загарбниками.
Зазначається, що на виконання Закону "Про правовий режим воєнного стану" президент постановив утворити 10 військових адміністрацій у громадах Запорізької області.
До переліку увійшли громади населених пунтків:
→ Велика Білозерка;
→ Веселе;
→ Гуляйполе;
→ Костянтинівка;
→ Малинівка;
→ Мирне;
→ Новоуспенівка;
→ Олександрівка;
→ Федорівка;
→ Якимівка.
Вісім із цих населених пунктів наразі перебувають у тимчасовій окупації: Велика Білозерка, Веселе, Костянтинівка, Мирне, Новоуспенівка, Олександрівка, Федорівка, Якимівка.
Відстань від контрольованих Україною територій до Федорівки (найближчий серед цих населених пунктів по суші) становить близько 13 км.
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