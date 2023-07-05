Зеленський створив військові адміністрації на Запоріжжі, більшість – в окупації: мапи

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нових військових адміністрацій у Запорізькій області. Більшість з населених пунктів в указі розташовані на території, тимчасово окупованій російськими загарбниками.

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Зазначається, що на виконання Закону "Про правовий режим воєнного стану" президент постановив утворити 10 військових адміністрацій у громадах Запорізької області.

До переліку увійшли громади населених пунтків:

→ Велика Білозерка;

→ Веселе;

→ Гуляйполе;

→ Костянтинівка;

→ Малинівка;

→ Мирне;

→ Новоуспенівка;

→ Олександрівка;

→ Федорівка;

→ Якимівка.

Вісім із цих населених пунктів наразі перебувають у тимчасовій окупації: Велика Білозерка, Веселе, Костянтинівка, Мирне, Новоуспенівка, Олександрівка, Федорівка, Якимівка.

Відстань від контрольованих Україною територій до Федорівки (найближчий серед цих населених пунктів по суші) становить близько 13 км.

Сьогодні командувач Таврійського напрямку повідомив, що у Сил оборони є успіхи на півдні, і вони системно вибивають ворога з позицій.

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