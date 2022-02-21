Зеленский созвал заседание СНБО
21.02.2022, 19:51
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский созвал на сегодня, 21 февраля, заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он сообщил в Twitter.
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Зеленский написал, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ он провел срочные консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также созвал СНБО.
Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что заседание созвано на 20:00 21 февраля.
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