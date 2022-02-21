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Зеленский созвал заседание СНБО

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 19:51
Зеленский созвал заседание СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский созвал на сегодня, 21 февраля, заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он сообщил в Twitter.

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Зеленский написал, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ он провел срочные консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также созвал СНБО.

Зеленский созвал заседание СНБО

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что заседание созвано на 20:00 21 февраля.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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война снбо агрессия рф Владимр Зеленский
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