Зеленский созвал заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал на сегодня, 21 февраля, заседание Совета нацбезопасности и обороны. Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский написал, что в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ он провел срочные консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также созвал СНБО.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что заседание созвано на 20:00 21 февраля.

Сегодня главари террористических организаций ДНР и ЛНР призвали Путина признать оккупированные территории Донбасса "независимыми республиками".

Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России – на нем шла речь о признании Россией террористов на Донбассе. Путин заявил, что сегодня примет решение.

Оккупанты продолжают активные обстрелы на Донбассе. Сегодня погибли двое военнослужащих и один гражданский. Еще четыре бойца ВСУ получили ранения.

LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.