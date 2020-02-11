Зеленский созвонился с Меркель: говорили о Донбассе и санкциях

Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал лидера ФРГ о ситуации на Донбассе. Меркель обеспокоена тем, что огонь так и не прекратился.

Лидеры обсудили три новые точки разведения сил на Донбассе, допуск на оккупированные территории международных гуманитарных организаций и запланированное на завтра заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также поднималась тема санкций Евросоюза против чиновников, которые могут стоять за растратой бюджетных средств и преступлениями на Майдане.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе первая двусторонняя встреча Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

закончились переговоры Зеленский-Путин Вот к чему пришли 15 января Зеленский говорил с Меркель о сбитом украинском Boeing, газе и прекращении огня на Донбассе.

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