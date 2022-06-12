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Зеленский стал лауреатом премии Немцова за смелость

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 13:45
Зеленский стал лауреатом премии Немцова за смелость - Фото
Президент Владимир Зеленский (Фото — president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость — 2022. Об этом сообщается на сайте Фонда Бориса Немцова за Свободу.

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Среди кандидатов также были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие.

Зеленский одержал победу по результатам рейтингового голосования учредителей и совета попечителей фонда.

"То, что он (Зеленский. – Прим. ред.) продолжает делать, что он продолжает оставаться в стране, то, что он выступает во всем мире, что пытается с первого дня сформировать антипутинскую коалицию, — это очень важно. Война между Россией и Украиной — это не цивилизационная война, это война режимов, и кто победит: европейский, демократический путь развития или авторитарный", — заявила в интервью российскому изданию Медуза Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова и основательница фонда.

В прошлом году лауреатом премии был российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии после отравления и возвращения в Россию.

СПРАВКА. Фонд Бориса Немцова за Свободу был основан в Германии после его смерти в 2015 году. Премия присуждается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности, права человека". Ранее лауреатами премии становились только россияне.
  • В марте Словакия вручила Зеленскому государственную премию имени Александра Дубчека.
  • В мае Зеленский возглавил рейтинг от читателей Time – TIME-100 2022 года.

Читайте также: Байден написал в Time колонку о Зеленском: Он доказал – Украина будет жить долго

Мария Макуха
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