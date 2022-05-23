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Байден написал в Time колонку о Зеленском: Он доказал – Украина будет жить долго

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 17:43
Байден написал в Time колонку о Зеленском: Он доказал – Украина будет жить долго - Фото
Джо Байден (фото - AP Photo, Susan Walsh)

Американский президент Джо Байден в мини-колонке для журнала Time описал украинского коллегу Владимира Зеленского как "человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час".

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20 мая украинский президент возглавил рейтинг читателей Time: они проголосовали за персон, которые, по их мнению, заслуживают места в ежегодном топ-100 влиятельных людей года по версии журнала. Time включил его в этот список.

Ниже – полный текст от Байдена.

"Когда Владимир Путин начал жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь".

В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, в то время как граждане по всей стране – продавцы в магазинах и солдаты, портные и водители грузовиков – сражаются за свои дома и свободу.

Володимир Зеленський (фото – ОП)

Каждый раз, когда мы разговариваем, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час.

Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время.

При поддержке США, наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории, и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конечном итоге осуществит демократическое будущее, которого он так долго желал".

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Евгений Пилипенко
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