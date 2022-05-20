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Зеленский возглавил рейтинг года читателей Time. В первой пятерке Маск, Джонсон, Байден

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 03:34
Зеленский возглавил рейтинг года читателей Time. В первой пятерке Маск, Джонсон, Байден - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский победил в опросе читателей TIME-100 2022 года. Об этом сообщает Time.

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Зеленский возглавил рейтинг от читателей Time – TIME-100 2022 года, в котором они проголосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают места в ежегодном списке самых влиятельных людей года по версии Time.

Набрав более 3,3 миллиона голосов, Зеленский занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре прошлого года Маск был назван Человеком года 2021 по версии Time за его влияние на жизнь на Земле и, возможно, жизнь вне Земли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов.

За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с COVID-19.

Президент США Джо Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

Список TIME-100 2022 года, который в конечном итоге будет выбран редакторами Time, будет обнародован 23 мая.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Илон Маск Борис Джонсон джо байден The Time
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