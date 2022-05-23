Зеленский в Давосе – Западу: Не ждите роковых выстрелов, действуйте превентивно

Запад, который отказался ввести превентивные санкции против России, когда та готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, сейчас должен учесть эту ошибку и задействовать максимально жесткие меры против агрессора: это будет прецедент и урок всем тем, кто в будущем захочет развязать агрессивную войну. К этому призвал во время онлайн-выступления на экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы должны не реагировать, а действовать превентивно. И не только адаптировать под новые реалии то, что у нас есть, а создавать новые инструменты. <...> Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией химического, биологического или, не дай бог, ядерного оружия. Не создавайте у агрессора впечатления, что мир якобы не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу по-максимуму свободу и нормальный, полезный для всех миропорядок", – призвал он.

Читайте также: Каждый день гибнут до 100 воинов – Зеленский о призыве разрешить мужчинам выезд из страны

Президент заявил, что подобных санкций против РФ все еще нет, и перечислил их:

→ полное эмбарго на российскую нефть;

→ полное блокирование всех российских банков;

→ полный отказ от российского IT-сектора;

→ полное прекращение торговли с агрессором.

"Санкции должны быть максимальными. Чтобы любой следующий агрессор знал, к чему приведет его решение напасть [на соседа], – подчеркнул Зеленский.

21 мая Зеленский заявил, что от "Рамштайна-2" в Киеве ждут решения о поставках реактивных систем залпового огня США.

23 мая Зеленский подписал закон о конфискации активов у сторонников агрессии России.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.