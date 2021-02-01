Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была

Владимир Зеленский считает, что 45-й глава США Дональд Трамп не давил на него, но все же украинский президент недоволен публикацией их разговора американской стороной. Об этом он сказал в интервью Axios.

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Зеленский сказал, что его "очень обижало", когда СМИ писали о давлении Трампа. По его словам, Украина, хоть и меньше США, но она – независимая страна, которая доказала это, в частности, защищая свои территории от России.

"Поэтому он не давил на меня, я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была – публикация нашего разговора", – сказал президент.

Зеленский сказал, что это было очень неправильно, и подчеркнул: опубликовала разговор не Украина.

"Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – сказал президент.

Затем Зеленский улыбаясь ответил, что был "немного" зол на Трампа. Но добавил, что для него главным было сохранить отношения с США и знать, что обе страны поддерживают друг друга.

В начале сентября 2019-го СМИ в США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена - Хантера.

25 сентября того же года была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским. В этой беседе Зеленский сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера.

Из-за этой истории президентство Трампа чуть не закончилось импичментом. Его отклонил Сенат.

Марк Сировой

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