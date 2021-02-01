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Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была

01.02.2021, 07:28
Зеленский: Трамп не давил на меня, но неприятность одна была - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Владимир Зеленский считает, что 45-й глава США Дональд Трамп не давил на него, но все же украинский президент недоволен публикацией их разговора американской стороной. Об этом он сказал в интервью Axios.

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Зеленский сказал, что его "очень обижало", когда СМИ писали о давлении Трампа. По его словам, Украина, хоть и меньше США, но она – независимая страна, которая доказала это, в частности, защищая свои территории от России.

"Поэтому он не давил на меня, я бы никогда так не сказал. Неприятность одна была – публикация нашего разговора", – сказал президент.

Зеленский сказал, что это было очень неправильно, и подчеркнул: опубликовала разговор не Украина.

"Я бы этого никогда не допустил. Не важно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, стратегическими партнерами. В любом случае никто из нас не имел права публиковать такие вещи", – сказал президент.

Затем Зеленский улыбаясь ответил, что был "немного" зол на Трампа. Но добавил, что для него главным было сохранить отношения с США и знать, что обе страны поддерживают друг друга.

Марк Сировой
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