Зеленский требует повторно расследовать каждое самоубийство в ВСУ

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Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать каждый случай, когда смерть военнослужащего ВСУ или Нацгвардии признавалась самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Зеленский встретился с семьями военных, "которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами".

Члены семей погибших отметили, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство, хотя, по их мнению, это не так.

"Глава государства принял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю главы Офиса президента Украины Руслану Рябошапке", - говорится в сообщении.

"Я буду требовать от ГБР, Нацполиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время устроить встречу семей с руководителями правоохранительных органов.

В октябре 2018 г главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с начала боевых действий в Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 украинских военных.