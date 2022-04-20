Зеленский: У нас действительно потеплели отношения с Западом относительно вооружения

Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и западных партнеров в области поставок необходимого вооружения "действительно потеплели". Об этом он сказал на совместной с главой Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции в Киеве.

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"У нас действительно потеплели, я бы использовал именно такой термин, отношения с Западом относительно вооружения. Они стали более понятными касательно сроков поставок того или иного оружия. Я за это благодарен. Не готов говорить, когда и сколько самолетов к нам прилетает, не готов говорить о деталях того, что прилетает, сколько нам чего хватает или нет", – сказал Зеленский, отметив, что это вопрос национальной безопасности.

Как сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на неназванного немецкого высокопоставленного чиновника, правительство Нидерландов собирается передать Украине 155-мм самоходные пушки-гаубицы PzH 2000, а Германия обеспечит поставку снарядов к ним и обучение украинских военных.

Правительство Норвегии подарило Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Вадим Ребрина

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