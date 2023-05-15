Зеленский уже в Париже, началась встреча с Макроном – видео
15.05.2023, 00:19
Владимир Зеленский и Эмманюель Макрон (Фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию, в Париже началась его встреча с президентом Эмманюелем Макроном.
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"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", – написал Зеленский.
- 8 февраля 2023 года Зеленский уже был с заранее необъявленным визитом в Париже.
- 13 мая Зеленский начал новую серию европейских визитов с поездки в Италию и Ватикан, а в ночь на 14 мая прилетел в Германию.
- Сегодня в интервью Макрон сказал, что Россия фактически "потерпела геополитическое поражение" и "перешла в подчинение Китаю", чего никто не мог бы предположить еще два года назад.
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