Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию, в Париже началась его встреча с президентом Эмманюелем Макроном.

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"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", – написал Зеленский.

8 февраля 2023 года Зеленский уже был с заранее необъявленным визитом в Париже.

13 мая Зеленский начал новую серию европейских визитов с поездки в Италию и Ватикан, а в ночь на 14 мая прилетел в Германию.

Сегодня в интервью Макрон сказал, что Россия фактически "потерпела геополитическое поражение" и "перешла в подчинение Китаю", чего никто не мог бы предположить еще два года назад.

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