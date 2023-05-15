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Зеленский уже в Париже, началась встреча с Макроном – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 00:19
Зеленский уже в Париже, началась встреча с Макроном – видео - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюель Макрон (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию, в Париже началась его встреча с президентом Эмманюелем Макроном

"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", – написал Зеленский.

  • Сегодня в интервью Макрон сказал, что Россия фактически "потерпела геополитическое поражение" и "перешла в подчинение Китаю", чего никто не мог бы предположить еще два года назад.
Сергей Бережной
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визитВладимир Зеленскийэмманюель макронфранция
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