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Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 17:25
Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

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"Хотя Украина пока еще не стала полноправной частью ЕС и НАТО, я обращаюсь к вам от имени народа, который всегда был, есть и будет частью ценностного пространства, к которому принадлежите все вы. История разводила нас по разные стороны идеологических стен. Но стены рухнули, и наши с вами ценности все сохранены", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство граждан западных государств поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и украинцы в это время защищают западные ценности не просто на площадях и улицах, а на поле боя в полномасштабной войне.

"Все вы видите, что нам грозит. Нам всем! Всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества вносит Украина. Все вы видите, как важно то, что мы с вами реально объединились в защите после 24 февраля. Итак, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО", – заявил Зеленский.

Президент призвал поддержать заявки Украины на членство в ЕС и Альянсе.

"Украинцы не просто верят – украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания на восток от нас не сможет угрожать Европе", – заявил Зеленский и выразил уверенность, что Украина победит в войне и вернет все свои территории.

  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в частности антикоррупционных. 
  • 30 сентября Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский нато заявка евросоюз евроинтеграция
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