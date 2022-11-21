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Зеленский: Удары РФ по инфраструктуре Украины равнозначны оружию массового поражения

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 16:11
Зеленский: Удары РФ по инфраструктуре Украины равнозначны оружию массового поражения - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Удары России по критической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский  во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

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По его словам, россияне хотят уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, лишив украинцев воды и тепла в зимнее время.

"Они хотят поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", — сказал Зеленский.

Он отметил, что "будет правильно", если в ответ на террористические атаки России, страны-члены НАТО признают РФ страной-спонсором терроризма на уровне парламентов по примеру Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. 

Зеленский сделал акцент на усилении санкций против России, а также совершенствовании украинской системы противовоздушной обороны. Глава государства призвал союзников увеличить оборонную поддержку Украины, чтобы склонить РФ к украинской "формуле мира". 

Читайте также: Столтенберг – депутатам стран НАТО: Нужно победить Путина, чтобы не заплатить потом больше

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война нато критическая инфраструктура
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