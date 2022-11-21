Зеленский: Удары РФ по инфраструктуре Украины равнозначны оружию массового поражения

Удары России по критической инфраструктуре Украины равнозначны применению оружия массового поражения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде.

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По его словам, россияне хотят уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, лишив украинцев воды и тепла в зимнее время.

"Они хотят поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", — сказал Зеленский.

Он отметил, что "будет правильно", если в ответ на террористические атаки России, страны-члены НАТО признают РФ страной-спонсором терроризма на уровне парламентов по примеру Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

Зеленский сделал акцент на усилении санкций против России, а также совершенствовании украинской системы противовоздушной обороны. Глава государства призвал союзников увеличить оборонную поддержку Украины, чтобы склонить РФ к украинской "формуле мира".

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Дмитро Гриниченко

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