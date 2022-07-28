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Зеленский: Украина – единственная законная наследница Киевской Руси

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 12:05
Зеленский: Украина – единственная законная наследница Киевской Руси - Фото
Владимир Зеленский, Фото: ОП

История Украины как государства начинается минимум 1500 лет назад, она – единственная законная наследница Киевской Руси. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в честь годовщины крещения Киевской Руси и Дня государственности.

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Зеленский подчеркнул, что Украина – не провинция, не союзная республика, а свободное, самостоятельное, неделимое и независимое государство. По его словам, она берет свое начало минимум 1500 лет назад – со времени официально признанной ООН даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины.

"Она – единственная законная наследница Киевской Руси, достояний и достижений наших правителей. Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, короля Даниила", – сказал президент.

Зеленский также назвал Украину наследницей Казацкой державы, правопреемницей Украинской народной республики, Украинской державы гетмана Павла Скоропадского.

Полное обращение Зеленского в честь Дня государственности можно посмотреть здесь.

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Марк Сировой
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киевская русь Владимир Зеленский история
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