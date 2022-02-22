Мэр Киева Виталий Кличко ответил на псевдоисторические выпады президента России Владимира Путина против Украины напоминанием, что Русь была Киевской. Об этом он заявил в видеообращении.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кличко отметил, что Путин "цинично и неадекватно" поставил под сомнение существование украинской государственности и украинского народа.
"Отмечу, Русь была Киевской, и Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота, и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва. Поэтому смиритесь с этим", – сказал он.
Кличко также заявил, что Россия "фактически объявила войну" Украине, признав "республиками" захваченные РФ территории Донбасса и решив ввести туда войска.
Он также призвал РФ понять: Украина выбрала свой путь – и он не в Российской империи, а в цивилизованном демократическом сообществе стран.
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, ныне фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина и готовят санкции. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника
Комментарии