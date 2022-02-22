Мэр Киева Виталий Кличко ответил на псевдоисторические выпады президента России Владимира Путина против Украины напоминанием, что Русь была Киевской. Об этом он заявил в видеообращении.

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Кличко отметил, что Путин "цинично и неадекватно" поставил под сомнение существование украинской государственности и украинского народа.

"Отмечу, Русь была Киевской, и Киев – величественным городом, еще когда где-то были болота, и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва. Поэтому смиритесь с этим", – сказал он.

Кличко также заявил, что Россия "фактически объявила войну" Украине, признав "республиками" захваченные РФ территории Донбасса и решив ввести туда войска.

Он также призвал РФ понять: Украина выбрала свой путь – и он не в Российской империи, а в цивилизованном демократическом сообществе стран.

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Марк Сировой

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