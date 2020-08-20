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Зеленский: Украина еще не получила от ОРДЛО полный список на обмен

20.08.2020, 17:11
Зеленский: Украина еще не получила от ОРДЛО полный список на обмен - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Зеленский прокомментировал ситуацию с подготовкой очередного обмена удерживаемыми лицами

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы Украина не получила от боевиков ОРДЛО полный список на обмен, который планируется в формате 100 на 100. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

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"Передали списки на обмен... Еще мы не получили полностью списки с той стороны", – сказал Зеленский.

  • 6 августа  глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами с боевиками состоится в ближайшие недели в формате 100 на 100. 
  • Ранее сегодня сообщалось, что на заседании ТКГ 19 августа в рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Наталия Медведева
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